Мир 16 декабря 2023, 16:36 Интервью с послом России сняли с эфира Болгарского национального радио Болгарское радио сняло с эфира интервью посла России Митрофановой Unsplash

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Программный совет Болгарского национального радио решил снять с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой. Его планировали представить в программе БНР «Политически некорректно».

Совет радио уточнил, что решение приняли большинством голосов. Перед этим с соответствующим требованием выступили украинское посольство в Софии и председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский.

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«Мы законопослушные люди и вынуждены выполнить это решение», — сказал автор передачи «Политически некорректно» Петр Волгин.

Он назвал произошедшее актом политической цензуры. Волгин также уточнил, что в интервью Митрофанова говорила о развитии двусторонних отношений, свободе слова и ситуации на Украине.

В ноябре МИД предписал корреспонденту Болгарского национального радио Ангелу Григорову покинуть территорию России. Ведомство пошло на такой шаг в качестве ответной меры на преследование в Болгарии журналиста «Российской газеты» Александра Гацака.