Мир 09 февраля 2024, 02:59 Интервью Путина набрало более 6 млн просмотров в соцсети X Интервью Карлсона с Путиным в соцсети X набрало свыше 6 млн просмотров РИА «Новости»

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За первые 25 минут после публикации интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало свыше четырех миллионов просмотров в соцсети X. Количество репостов при этом приблизилось к 40 тысячам.

Свыше 130 тысяч человек поставили к посту с ссылкой на интервью отметку «нравится». Количество просмотров постоянно растет. Через 30 минут оно достигло шести миллионов, а число репостов — 46 тысяч.

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На YouTube беседу российского лидера с Такером Карлсоном посмотрели уже более 100 тысяч человек.

Американский журналист опубликовал интервью с Путиным на своем сайте 9 февраля около 02:00 по московскому времени.

С российским лидером он проговорил чуть более двух часов, затронув множество тем, в том числе ситуацию на Украине, готовность России к переговорам, причинах спецоперации, роли США и НАТО в конфликте и многие другие.