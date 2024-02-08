Мир 08 февраля 2024, 22:47 Интервью Путина Карлсону разозлило французские СМИ еще до выпуска Филиппо заявил, что интервью Путина Карлсону разозлило СМИ Франции еще до выхода РИА «Новости»

Читать 360tv в

Интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону разозлило французских журналистов еще до выхода. Как отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X, это продемонстрировало неспособность СМИ Франции принять действительность.

«Кажется, что интервью Путина независимому американскому журналисту Такеру Карлсону смогло, и это даже до его выхода, по-настоящему разозлить наши французские СМИ! Доказательство того, что они не выносят реальности», — заявил он.

Реклама

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов назвал чепухой слухи о том, что Карлсон является русским агентом, который получил деньги за диалог с Путиным. Он напомнил о существовании поправки в американской конституции про свободу слова и задался вопросом, почему такое право кто-то может использовать, а кому-то это запрещено.

Как отмечали в журнале Newsweek, Карлсона могут обвинить в шпионаже после выхода интервью с Путиным. По словам юриста Айана Корзина, такие меры не будут состоятельными.