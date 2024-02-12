Мир 12 февраля 2024, 01:28 Интервью Путина доказало американцам, что им два года врали об Украине — Симоньян Симоньян: после интервью Путина жители США поняли, что им врали об Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Многие американцы после просмотра интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону осознали, что их врали о событиях на Украине. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В эфире она зачитала из соцсетей популярный комментарий иностранного пользователя, посмотревшего интервью.

Реклама

«И мой любимый комментарий в этой соцсети сейчас — один из самых популярных —следующий: „Оказывается, нам два года врали про все, что происходит на Украине“», — отметила она.

Симоньян добавила, что рассказ Путина Карлсону о тысячелетней истории Руси шокировал американский народ. Также жителей США поразил высокий уровень экскурса в историю. Президент России 25 минут говорил о ней и ни разу не посмотрел подсказку.

По данным журналистки, интервью посмотрели около миллиарда раз на всех источниках и всех языках планеты. Подсчитать количество просмотров было трудно, признала она.