Возможно, Меган Маркл готовится стать первой женщиной-президентом Америки и намерена воспользоваться фурором после интервью Опре Уинфри для того, чтобы начать политическую карьеру. По некоторым данным, она уже поддерживает тесные связи с высокопоставленными демократами.

Об этом изданию Daily Mail сообщил британский чиновник из лейбористской партии. Тем более, что герцогиня Сассекская уже пыталась завуалированно атаковать экс-президента СЩА Дональда Трампа во время последних выборов и никогда не скрывала своих политических взглядов. Она и ее муж призывали избирателей «отвергнуть высказывания ненависти», а сам Трамп публично заявлял, что никогда не был фанатом Меган.

Британский политик сообщил изданию, что Маркл намерена создать фонд по сбору средств для ее предвыборного штаба.

«Интернациональные и демократические партийные круг гудят о политических амбициях Меган и ее потенциальных покровителях», — поделился источник.

Любопытно вспомнить, что давняя подруга актрисы рассказывала несколько лет назад, что Маркл после свадьбы с принцем Гарри не отказалась от американского гражданства потому, что оно позволило бы ей участвовать в политической жизни Вашингтона.

Американские конституционные эксперты сообщили, что, несмотря на сохраненное гражданство, Маркл придется отказаться от своего титула. Его наличие противоречит присяге США на верность.

Источник добавил, что герцогиня ожидает 2024 года, когда президенту Джо Байдену исполнится 82 года, и ему придется решать, хочет ли он баллотироваться на второй срок. Когда появится определенность, она может публично заявить о своих амбициях.

В интервью известнейшей американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл пожаловалась на расизм и равнодушие, проявленные к ней членами Королевской семьи.