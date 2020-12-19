Интерпол проверит подаренную Лаврову икону

Позолоченную икону XVIII века, написанную в Луганске, Лаврову вручили во время визита в Сараево. Агентство Srna опубликовало фото священного изображения, предположительно, Николая Чудотворца, и красной сургучной печати на обратной стороне, где виден оттиск: «УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия».

После этого посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в министерство иностранных дел республики письмо с просьбой прояснить, откуда у них оказалась 300-летняя православная икона из Луганска и требованием вернуть ее на Украину.

Глава МИД Боснии и Герцеговины Бисер Туркович добавил, что посольство Украины утверждает, что это культурное благо страны.

В пятницу, 18 декабря, прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.