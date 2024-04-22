Мир 22 апреля 2024, 09:59 Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате более 330 млн рублей РЖД «Коммерсант»: Интерпол остановил розыск фигуранта дела о растрате средств РЖД РИА «Новости»

Читать 360tv в

Интерпол приостановил международный розыск бизнесмена Вячеслава Шеянова, подозреваемого в деле о растрате более 330 миллионов рублей РЖД. Его личные данные в базе заблокировали. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным издания, предприниматель вместе с экс-гендиректором дочерней структуры РЖД Михаилом Акуловым и руководителем ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андреем Ворониным стал фигурантом дела о растрате крупной суммы, которую РЖД выделяли в том числе на возведение механизированной прачечной в Екатеринбурге.

Реклама

Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение. Дело отправили на дополнительное расследование. Голландский правозащитник бизнесмена также обратился в Интерпол. Адвокат потребовал приостановить розыск. После этого Интерпол заблокировал личные данные Шеянова в своей базе.

Комиссия организации проверит аргументы защиты для принятия решения о полном прекращении розыска или его возобновлении.

Недавно силовики задержали директора новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова. По данным ФСБ, его подозревают в растрате бюджетных средств.