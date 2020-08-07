Интерпол отправит в Бейрут экспертов для расследования причин взрыва

«По запросу ливанских властей Интерпол развёртывает команду специалистов в Бейруте следом за взрывом, приведшим к гибели более чем 150 человек и к разрушениям в большой части города», — указано в коммюнике организации.

В документе говорится, что в международную команду возьмут опытных экспертов по распознаванию жертв катастроф. Они будут работать непосредственно в порту, на месте взрыва.

«Опыт Интерпола в оказании помощи такого рода может значительно помочь национальным властям, и мы будем продолжать оказывать какую бы то ни было помощь, о которой попросит Ливан», — отметил глава организации Юрген Шток.

4 августа мощный взрыв прогремел в порту Бейрута в Ливане. Это привело к разрушению многих домов поблизости, из-за чего около 300 тысяч человек остались без крова. Причины трагедии пока расследуются, но предварительно указывается взрыв селитры и других взрывчатых веществ, которые хранились на складе в порту. Погибли более 130 человек, более пяти тысяч пострадали.