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    07 августа 2020, 22:11

    Интерпол отправит в Бейрут экспертов для расследования причин взрыва

    Александра Каширина

    Интерпол отправит в разрушенный мощным взрывом Бейрут экспертов. Об этом попросили ливанские власти, написало РИА «Новости».

    «По запросу ливанских властей Интерпол развёртывает команду специалистов в Бейруте следом за взрывом, приведшим к гибели более чем 150 человек и к разрушениям в большой части города», — указано в коммюнике организации.

    В документе говорится, что в международную команду возьмут опытных экспертов по распознаванию жертв катастроф. Они будут работать непосредственно в порту, на месте взрыва.

    «Опыт Интерпола в оказании помощи такого рода может значительно помочь национальным властям, и мы будем продолжать оказывать какую бы то ни было помощь, о которой попросит Ливан», — отметил глава организации Юрген Шток.

    4 августа мощный взрыв прогремел в порту Бейрута в Ливане. Это привело к разрушению многих домов поблизости, из-за чего около 300 тысяч человек остались без крова. Причины трагедии пока расследуются, но предварительно указывается взрыв селитры и других взрывчатых веществ, которые хранились на складе в порту. Погибли более 130 человек, более пяти тысяч пострадали.

    Новости SMI.FM