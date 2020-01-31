Интерпол отказался искать бывшего президента Боливии

Эво Маралес, бывший президент Боливии, подозревается в подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма. Прокуратура ранее выдала ордер на арест. Он бежал в Мексику, где получил политическое убежище.

Интерпол сообщил, что данные Маралеса удалены из базы. Боливия намерена попросить подробный отчет и повторно подать запрос на активизацию ордера.