Интерпол отказался искать бывшего президента Боливии
Боливия отправляла запрос в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск экс-президента страны. Организация отказалась активировать международный ордер на арест. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на иностранное издание.
Эво Маралес, бывший президент Боливии, подозревается в подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма. Прокуратура ранее выдала ордер на арест. Он бежал в Мексику, где получил политическое убежище.
Интерпол сообщил, что данные Маралеса удалены из базы. Боливия намерена попросить подробный отчет и повторно подать запрос на активизацию ордера.