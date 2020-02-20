Интерпол не будет помогать России в деле бывшего министра обороны Украины

Интерпол сообщил, что ему запрещено вмешиваться в политику. Организация не имеет никакой позиции по данному делу, но если она вмешается, то поставит под сомнение свой нейтралитет.

Газета «Взгляд» напомнила, что Гриценко обвиняется в призывах к терактам в России через СМИ.