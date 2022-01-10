Интернет появился в Алма-Ате и других регионах Казахстана

Интернет появился в Алма-Ате и нескольких других регионах Казахстана, сообщил корреспондент РИА «Новости». Сеть отсутствовала в Казахстане больше трех дней.

О том, что интернет начал появляться, сообщили жители Алма-Аты, Усть-Каменогорска и Атырау.

Нестабильно интернет работал во всех регионах страны, кроме Нур-Султана. Единственным способом связи для жителей все трое суток была телефонная связь. И.о. министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявлял, что интернет был отключен для противодействия коммуникации террористов.

Для того, чтобы информировать жителей о важнейших вещах, власти Казахстана оставили доступ лишь к некоторому количеству сайтов, а также вели смс-рассылку новостей.

Протесты в Казахстане начались вместе с 2022 годом. Первыми на улицы страны вышли жители городов Жанаозен и Актау — своими действиями они показали недовольство повышением цен на газ в два раза. Позже к ним присоединились жители Алма-Аты и нескольких других городов. Власти страны ввели режим чрезвычайного положения до 19 января.