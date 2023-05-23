Мир 23 мая 2023, 10:45 Интернет отключили в Луганске и других городах ЛНР Министерство связи ЛНР: в Луганске и окрестностях не работают интернет и банкоматы РИА «Новости»

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Интернет отключили в Луганске и окрестностях. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве связи ЛНР.

«С ночи в Луганске и окрестных населенных пунктах не работает интернет, а соответственно, и банкоматы», — рассказали в ведомстве.

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В Министерстве связи ЛНР отметили, что причину отключения уточняют.

Кроме того, в Луганске сейчас нельзя дозвониться по многим номерам телефонов — как на российским, так и на украинским.

Наличие проблем со связью также подтвердил в своем Telegram-канале экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«В Луганске нет интернета, серьезные перебои с другими видами связи», — написал он.

По информации РИА «Новости», в Донецкой Народной Республике Сеть работает в обычном режиме.

В середине мая мобильный интернет отключили в ЛНР из-за обстрелов украинских боевиков. Находящийся на большом расстоянии от линии соприкосновения Луганск дважды попал под ракетный удар ВСУ.