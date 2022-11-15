Мир 15 ноября 2022, 19:36 Интернет на Украине начал работать с перебоями после сообщений о взрывах Netblocks: Интернет-трафик на Украине упал на треть Pxhere

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Интернет-трафик на Украине упал на треть после сообщений об обстрелах в большинстве городов страны. Такие данные привел Netblocks.

«Сетевые данные показывают, что большинство регионов Украины пострадали от отключения электроэнергии в национальном масштабе на фоне интенсивных российских ракетных бомбардировок, нацеленных на критически важные объекты инфраструктуры», — отметили в аналитическом материале.

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Вечером 15 ноября союзные силы нанесли массированные удары по некоторым украинским городам. Государственный поставщик электричества «Укрэнерго» сообщил, что многие жители областных центров остались без света. При этом обстрелы продолжаются. В Киеве уже ввели специальные графики аварийных отключений электроэнергии. Представители компании призвали жителей страны пока не покидать укрытия.

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Из-за прилетов по объекту критической инфраструктуры в Харькове временно приостановили движение вагонов в метро. Также в городе имеются проблемы с электричеством.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что 15 ноября по территории страны было нанесено 85 ударов, сообщил RT.