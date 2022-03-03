Интернет-магазин Canon приостановил работу в России

Интернет-магазин техники Canon приостановил работу в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Как указали в компании, такое решение приняли на фоне резких колебаний курса рубля.

«Магазин временно не работает в связи с резкими колебаниями курса рубля», — сказано в заявлении.

За последние дни сразу несколько магазинов временно прекратили работу на территории России. СМИ сообщили о приостановке продажи товаров шведского магазина одежды H&M.

Онлайн-продажи своих товаров в РФ временно закрыла американская компания Nike. Покупателям же предложили приобретать товары компании в ближайших магазинах. Следом компания Apple ограничила для России работу Apple Pay, а затем и закрыла продажу своих гаджетов в официальном онлайн-магазине в России. Кроме того, Apple решила прекратить весь экспорт в РФ.

Однако политолог Никита Данюк считает, что Apple Pay вернется в Россию, как только стабилизируется ситуация. Россия является важным рынком для Apple, заметил он.

Российский ретейлер re: Store, который реализует технику Apple, откроется в ближайшее время, уже сообщила управляющая компания Inventive Retail Group. Закрытие магазинов, как отмечено в заявлении компании, было связано с необходимостью оценить сложившуюся на рынке в России ситуацию.