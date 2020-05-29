Интернет-компании возмутил указ Трампа о регулировании соцсетей

Twitter, Facebook и Google назвали указ Дональда Трампа о регулировании социальных сетей угрозой свободе интернета. В компаниях считают, что решение американского лидера носит политический и реакционный характер.

«Этот исполнительный указ является реакционным и политизированным подходом к основному закону (регулирующему отрасль). Секция 230 защищает американские инновации и свободу выражения, она опирается на фундамент демократических ценностей», — приводит РИА «Новости» текст заявления Twitter.

В компании подчеркнули, что односторонние попытки подрыва секции акта о благопристойности при телекоммуникациях угрожают свободе интернета. В Google и Facebook поддерживают такую же точку зрения.

«Потенциальная ответственность компаний за все, что говорят миллиарды людей по всему миру, это наказание компаний, которые разрешают споры, и поощрение цензуры», — заявил представитель Facebook Энди Стоун.

В Google считают, что указ американского президента Дональда Трампа нанесет удар по экономике Соединенных Штатов и лишит мирового лидерства в области свободы интернета. Трамп подписал указ о регулировании соцсетей после того, как его пост в Twitter пометили как фейк.