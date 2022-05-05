Адвокатом украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария, которого задержали в Испании по подозрению в госизмене на Украине, станет Гонсало Бойе. Об этом написало агентство Europa Press.

Бойе также представляет интересы экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который сбежал в Бельгию после незаконного референдума о независимости региона пять лет назад. В пиренейском королевстве добиваются выдачи политика.

СБУ заявила о задержании Шария 4 мая. Блогера заподозрили в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. В Службе безопасности Украины предположили, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

По данным испанской полиции, Шария задержали в Террагоне, написал RT. Представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что суд над блогером состоится на Украине и процедура экстрадиции начнется в ближайшее время. Однако бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что Анатолия Шария не смогут выдать украинским правоохранителям, потому что он находится в Европе в статусе беженца.