Мир 31 июля 2023, 02:38 «Интересуют только деньги». Аферы украинских мошенников возмутили поляков wPolityce: украинские мошенники возмутили жителей Польши Freepik

Читать 360tv в

Читатели польского издания wPolityce возмутились неблагодарностью украинских беженцев, которые мошенническим путем лишили сотни поляков своих сбережений. Польша особенно привлекает украинских злоумышленников из-за легкости в изучении языка.

Издание опубликовало расследование мошеннических схем, по которым украинские «фирмы», работающие под прикрытием, лишают поляков и европейцев денег. Читатели с возмущением отреагировали на разоблачение «благодарности» братьев-украинцев.

Реклама

«Вот оно — светлое будущее польско-украинского сотрудничества. Надо ведь с чего-то начинать. Пока мошенничества, но это ведь только начало», — написал один из читателей.

Второй отметил, что в этом нет ничего удивительного. Он назвал мошенничество «обычным делом», только посетовал, что в Украину инвестируются миллиарды из польского бюджета.

«Украинцы десятилетиями торгуют <…> всем, на чем можно заработать, — достаточно зайти на их порталы с объявлениями и предложениями, адресованными полякам. Отправленную им помощь они разворовали, но такова уж их натура — кроме денег, их ничего не интересует», — выразил негодование поляк.

«Теперь понятно, почему они так рвутся в ЕС!» — добавил комментатор.

Также в комментариях заявили, что украинцы поколениям занимались воровством и обманом, поднаторев в этом деле.