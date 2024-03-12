12 марта 2024, 19:57
Интересную деталь в действиях России на Украине нашли в США
Экс-разведчик Риттер: после СВО России выгодно сохранить дееспособность Украины
Россия проводит против Украины не полномасштабную войну, а специальную военную операцию. Ведь при реализации первого от ее соседа уже ничего бы не осталось, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«Россия ведет эти боевые действия совершенно другим от войны способом. Ведь однажды этот конфликт закончится, и ей придется иметь дело с тем, что останется от Украины», — пояснил он.
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По мнению Риттера, российскую сторону интересует только дееспособная Украина, ведь в другом случае она окажется лишь обузой.
Российские войска, в отличие от ВСУ, не обстреливают гражданскую инфраструктуру. Целями ВС РФ становятся объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.
Во вторник, 12 марта, украинский беспилотник врезался в здание администрации в центре Белгорода. В результате ранения получили две женщины.
США
Россия
Украина
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