Мир 12 марта 2024, 19:57 Интересную деталь в действиях России на Украине нашли в США Экс-разведчик Риттер: после СВО России выгодно сохранить дееспособность Украины РИА «Новости»

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Россия проводит против Украины не полномасштабную войну, а специальную военную операцию. Ведь при реализации первого от ее соседа уже ничего бы не осталось, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Россия ведет эти боевые действия совершенно другим от войны способом. Ведь однажды этот конфликт закончится, и ей придется иметь дело с тем, что останется от Украины», — пояснил он.

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По мнению Риттера, российскую сторону интересует только дееспособная Украина, ведь в другом случае она окажется лишь обузой.

Российские войска, в отличие от ВСУ, не обстреливают гражданскую инфраструктуру. Целями ВС РФ становятся объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.

Во вторник, 12 марта, украинский беспилотник врезался в здание администрации в центре Белгорода. В результате ранения получили две женщины.