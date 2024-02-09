Мир 09 февраля 2024, 19:21 «Интересное кино». Путин — об «открытых дверях» НАТО для Украины Путин назвал «интересным кино» заявление НАТО об «открытых дверях» для Украины Unsplash

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Согласно Декларации о независимости, Украина является нейтральным государством. Но в 2008 году НАТО открыл стране двери в альянс. Президент Владимир Путин в ходе беседы с американским журналистом Такером Карлсоном назвал ситуацию «интересным кино».

Глава государства напомнил, как Запад начал осваивать территорию Украины. При этом там у каждого второго-третьего жителя были связи с Россией.

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«В 2008 году вдруг перед ней (Украиной — прим. ред.) открыли двери, или ворота, в НАТО. Вот — интересное кино! Мы так не договаривались», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что все президенты, которые приходили к власти на Украине, опирались на электорат, хорошо относившийся к России. И «перебить» его было очень сложно.

Путин также добавил, что Россия могла бы стать частью НАТО, если бы увидела искреннюю заинтересованность в процессе сближения. Президент подчеркнул, что поднимал этот вопрос на переговорах с бывшим американским лидером Биллом Клинтоном.