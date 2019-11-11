«Интересно, а от кого защищаться будут?». Захарова прокомментировала заявление МИД Германии

Свой ответ Захарова опубликовала на личной странице в Facebook.

«Интересно, а от кого защищаться будут? Только если от самих себя. Кто последний раз нападал на Германию? Вспомнить не смогла. А на Францию? Правильно, Германия. И так далее», — написала дипломат в Facebook.

Она добавила, что на Европу «периодически нападает международный терроризм, но от него США не могут защитить даже самих себя, а все вместе эти государства своей странной международной политикой из года в год создают все больше поводов для его усиления».

«США — гарант того, что «Германия и Европа» перестанут нападать друг на друга и на государства в других регионах мира? Тогда так и надо формулировать», — написала представитель МИД, добавив, что «веками агрессия в виде бесконечных распрей европейских народов, религиозной экспансии, колониализма, двух мировых войн исходила именно с территории, которую сегодня именуют «цивилизованная Европа», — заметила Захарова.

Представитель МИД перечислила стран-импортеров оружия США и Франции. В их число вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Индия, Ирак, Марокко, Египет, Австралия.

«Если Европа боится нападения из Африки, Азии, Ближнего Востока, зачем продает им оружие?! Остается Россия? Но Россия не нападала ни на Европу в целом, ни на Германию в частности. Россия регулярно становилась объектом агрессии со стороны европейской семьи. Так от кого будут США защищать и, кстати, кого?» — подчеркнула она.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия и Европа не защитят себя без США, сообщил Spiegel Online.