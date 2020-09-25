«Интересная история». Лавров заявил, что ОЗХО морочит России голову по ситуации с Навальным

Запросы России в ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным до сих пор остаются без ответа. Организация, считают в МИД РФ, морочит Москве голову.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона обратилась в Организацию по запрещению химического оружия практически сразу. Его слова привело РИА «Новости».

«Нам там несколько дней, ну так по-русски говоря, морочили голову: говорили, что никаких обращений они не получали», — сказал глава МИД РФ. Лавров добавил, что в руководстве ОЗХО уверяло, будто бы «они ни при чем».

Когда выяснилось, что специалисты ОЗХО приезжали в клинику «Шарите» взять пробы у Навального, в организации извинились за недоразумение. Однако сослались на обращение немцев и заявили, что ответ должна дать Германия.

«То есть немцы нас посылают в Гаагу, Гаага нас посылает в Берлин. Достаточно интересная история, если брать в расчет западную приверженность международному праву», — заметил российский министр.

Алексей Навальный попал в больницу 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Местные врачи диагностировали ему нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Его причину установить не смогли. Яда ни в крови, ни в моче основателя ФБК медики не нашли.

Позже Навального перевезли в Германию. В правительстве ФРГ со ссылкой на военных медицинских специалистов заявили, что россиянина якобы отравили веществом из группы «Новичок». Выводы немецких экспертов, отметили в Берлине, подтвердили немецкие коллеги и лаборатория в Швеции. ОЗХО начала расследование по запросу Берлина. Москва никаких официальных уведомлений о сделанных выводах не получала.

Российские прокуроры и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального. Российское посольство ожидало от немецкой стороны максимально оперативного ответа.

Блогера уже выписали. Врачи клиники «Шарите», где он находился на лечении, сочли состояние Навального удовлетворительным.