Пользователи Сети стали больше интересоваться российскими марками одежды. Среднесуточный мобильный трафик в онлайн-магазинах российских брендов в апреле 2022 года вырос относительно февраля на 55%. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона».

Количество посетителей онлайн-магазинов российских марок после ухода ряда международных торговых сетей увеличилось в марте на 23% относительно показателей февраля, в апреле — на 17%.

В целом россияне стали проводить больше времени на сайтах отечественных брендов. Длительность сессий росла из месяца в месяц. В апреле ее среднее время составило 16 минут. Более активно одежду изучали женщины — на них пришлось 82%.

Самый большой прирост пользователей интернет-магазинов эксперты «МегаФона» зафиксировали в таких крупных городах, как Москва (+52%), Санкт-Петербург (+54%). Еще выше показатели Волгограда (+57%), Самары (+58%) и Красноярска (+61%).