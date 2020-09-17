Японский политолог спрогнозировал потерю интереса к Курилам

Автор‌ ‌напомнил, ‌‌что‌ ‌прошлый‌ ‌глава‌ ‌правительства‌ ‌Японии‌ ‌в‌ ‌2018‌ ‌году‌ ‌на‌ ‌встрече‌ ‌с‌ ‌президентом‌ ‌России‌ ‌Владимиром‌ ‌Путины‌ ‌в‌ ‌Сингапуре‌ ‌снова‌ ‌поднял‌ ‌вопрос‌ ‌о‌ ‌подписании‌ ‌мирного‌ ‌договора‌ ‌и‌ ‌о‌ ‌возвращении‌ ‌Курильских‌ ‌островов.‌ ‌Однако‌ ‌тогда‌ ‌российский‌ ‌лидер‌ ‌отметил, ‌ ‌что‌ ‌в‌ ‌декларации‌ ‌СССР‌ ‌и‌ ‌Японии‌ ‌не‌ ‌написаны‌ ‌основания‌ ‌для‌ ‌передачи‌ ‌островов‌ ‌Шикотан‌ ‌и‌ ‌Хабомаи.‌ ‌Тогда‌ ‌же‌ ‌он‌ ‌предложил‌ ‌обсудить‌ ‌этот‌ ‌вопрос.‌

Автор‌ ‌констатировал, ‌что‌ ‌таким‌ ‌образом‌ ‌Россия‌ ‌дала‌ ‌понять, ‌‌что‌ ‌не‌ ‌откажется‌ ‌от‌ ‌своих‌ ‌территорий.‌ ‌Однако‌ ‌взгляды‌ ‌Москвы‌ ‌и‌ ‌Токио‌ ‌на‌ ‌этот‌ ‌вопрос‌ ‌абсолютно‌ ‌разные.‌ ‌Япония‌ ‌хочет‌ вернуть‌ ‌острова, ‌которые‌ ‌когда-то‌ ‌принадлежали‌ ‌ей.‌

Россия‌ ‌понимает, ‌что‌ ‌в‌ ‌случае‌ ‌передачи‌ ‌островов‌ ‌соседней‌ ‌стране‌ ‌это‌ ‌создаст‌ ‌большие‌ проблемы‌ ‌для‌ ‌ее‌ ‌безопасности.‌ ‌Согласно‌ ‌послевоенному‌ ‌договору‌ ‌между‌ ‌Японией‌ ‌и‌ ‌США‌ ‌там‌ ‌могут‌ ‌появиться‌ ‌военные‌ ‌базы‌ ‌Пентагона.‌ ‌В‌ ‌условиях‌ ‌обострения‌ ‌отношений‌ ‌между‌ ‌Пекином‌ и Вашингтоном‌ ‌такой‌ ‌сценарий‌ ‌вполне‌ ‌вероятен.‌ ‌Таким‌ ‌образом‌ ‌Россия‌ ‌остается‌ ‌без‌ ‌какой-либо‌ защиты.‌ ‌

На‌ ‌такой‌ ‌шаг‌ ‌Москва‌ ‌не‌ ‌пойдет‌ ‌даже‌ ‌ценой‌ ‌потери‌ ‌сотрудничества‌ ‌с‌ ‌Японией.‌ ‌Тем‌ более, ‌ ‌что‌ ‌на‌ ‌востоке‌ ‌она‌ ‌налаживает‌ ‌отношения‌ ‌с‌ ‌тем‌ ‌же‌ ‌Китаем‌ ‌и‌ ‌Южной‌ ‌Кореей, ‌у‌ ‌которых‌ свои‌ ‌территориальные‌ ‌претензии‌ ‌к‌ ‌Японии.‌

Если‌ ‌сотрудничество‌ ‌Китая, ‌Южной‌ ‌Кореи‌ ‌и‌ ‌России‌ ‌выйдет‌ ‌на‌ ‌новый‌ ‌уровень, ‌‌то‌ ‌это‌ ‌будет угроза‌ ‌для‌ ‌национальной‌ ‌безопасности‌ ‌Японии.‌ ‌Все‌ ‌это‌ ‌происходит‌ ‌на‌ ‌фоне‌ ‌постоянного‌ сокращения‌ ‌и‌ ‌старения‌ ‌населения‌ ‌страны.‌ ‌Главная‌ ‌проблема ‌нового правительства --‌ ‌компенсация‌ ‌сокращения‌ ‌рабочей‌ ‌силы.‌ ‌Со‌ ‌временем‌ ‌интерес‌ ‌к‌ возвращению‌ ‌Курильских‌ ‌островов‌ ‌снизится‌ ‌еще‌ ‌больше, ‌‌а‌ ‌отношения‌ ‌между‌ ‌Россией‌ ‌и‌ Японией‌ ‌отойдут‌ ‌на‌ ‌задний‌ ‌план.‌ ‌ ‌

Ранее новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что намерен продолжить работу по вопросам возвращения четырех островов Южных Курил. Он отметил, что Синзо Абэ удалось добиться доверительных отношений с президентом России Владимиром Путиным. Новый глава японского правительства хочет продолжить этот диалог.