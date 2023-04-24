Мир 24 апреля 2023, 13:08 Интерес государств к работе БРИКС вырос Песков заявил, что Россия фиксирует все больший интерес государств к работе БРИКС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия фиксирует все больший интерес государств к работе БРИКС. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Россия продолжает принимать участие в работе БРИКС. Мы считаем это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается», — отметил представитель Кремля.

Реклама

По его мнению, интерес к работе объединения проявляют все больше и больше государств.

Американский телеведущий и инвестор Клэйтон Моррис счел, что страны БРИКС поразили Запад темпами роста своих экономик. По данным Международного валютного фонда, в 2023 году БРИКС обеспечит 32,1% роста мировой экономики, а страны G7 — только 29%.

В начале апреля стало известно, что Тунис может начать переговоры по вступлению в БРИКС. Пока же организация объединяет пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.