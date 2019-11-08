Интерактивную карту памятников воинам-освободителям выпустят в Польше

По данным информагентства, польская общественная организация «Содружество Kursk» займется реализацией этого проекта.

«Один из самых сложных проектов, которые мы задумали в год празднования 75-летия Победы — это „Польша. Карта освобождения“», — цитирует руководителя содружества Ежи Тыца RT.

Общественник добавил, что у каждой из меток будет своя карточка со снимком этого объекта и историческим комментарием, к какому именно событию войны он относится.