Интерактивную карту памятников воинам-освободителям выпустят в Польше
К маю следующего года в Польше должна появиться интерактивная карта «Польша. Карта освобождения», на которой будут обозначены метки с расположением памятников и братских могил советских и польских солдат на территории страны. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным информагентства, польская общественная организация «Содружество Kursk» займется реализацией этого проекта.
«Один из самых сложных проектов, которые мы задумали в год празднования 75-летия Победы — это „Польша. Карта освобождения“», — цитирует руководителя содружества Ежи Тыца RT.
Общественник добавил, что у каждой из меток будет своя карточка со снимком этого объекта и историческим комментарием, к какому именно событию войны он относится.