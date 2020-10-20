Обстановка в зоне конфликта в темное время суток оставалась относительно стабильной и напряженной.

«На некоторых участках продолжались артиллерийские бои. Особенно ожесточенные развернулись на южном направлении», — подчеркнули в ведомстве.

Боевую обстановку в регионе контролируют армейские подразделения Нагорного Карабаха. Противник несет «большие потери живой силы и техники».

Обострение ситуации в зоне карабахского конфликта произошло 27 сентября. Каждая из сторон обвинила в случившемся другую. По итогам московских консультаций на 10 октября было запланировано гуманитарное перемирие, которое азербайджанские военные сорвали. Второй раз его установили с 00:00 18 октября. Однако информация о нарушении режима прекращения огня поступает до сих пор. О продолжении боевых действий говорят и местные жители, которые видели в небе самолеты и беспилотники.