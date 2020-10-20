facebook_pixel
    20 октября 2020, 10:09

    Интенсивные бои прошли в Карабахе минувшей ночью — власти

    Александра Ломейко

    В Нагорном Карабахе в ночь на 20 октября прошли интенсивные бои. Ситуацию на южном направлении линии соприкосновения уточнили в пресс-службе Армии обороны Карабаха.
    Интенсивные бои прошли в Карабахе минувшей ночью — власти

    Обстановка в зоне конфликта в темное время суток оставалась относительно стабильной и напряженной.

    «На некоторых участках продолжались артиллерийские бои. Особенно ожесточенные развернулись на южном направлении», — подчеркнули в ведомстве.

    Боевую обстановку в регионе контролируют армейские подразделения Нагорного Карабаха. Противник несет «большие потери живой силы и техники».

    Обострение ситуации в зоне карабахского конфликта произошло 27 сентября. Каждая из сторон обвинила в случившемся другую. По итогам московских консультаций на 10 октября было запланировано гуманитарное перемирие, которое азербайджанские военные сорвали. Второй раз его установили с 00:00 18 октября. Однако информация о нарушении режима прекращения огня поступает до сих пор. О продолжении боевых действий говорят и местные жители, которые видели в небе самолеты и беспилотники.