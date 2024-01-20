Мир 20 января 2024, 14:54 Интенсивность боевых действий против России оценили на Украине Подоляк: интенсивность боев между Россией и Украиной не идет на убыль РИА «Новости»

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Обстановка на линии соприкосновения с российскими силами осталась сложной для украинских военных. Об этом изданию Bild сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, несмотря на зимние условия, интенсивность боев на убыль не пошла.

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«Ситуация достаточно непростая, потому что интенсивность боевых действий не снизилась, невзирая на климатические факторы», — сказал советник Зеленского.

Подоляк выразил надежду, что Германия в ближайшее время предоставит Украине оружие в максимально возможном объеме, в том числе крылатые ракеты Taurus.

«Германия выбрала противовоздушную оборону в качестве приоритета в поставках. Это отличное решение, но хотели бы отсутствия любых ограничений и поставок всех необходимых средств», — добавил он.

Ранее Подоляк сообщил, что Украина не обсуждала в Западом вероятный ввод иностранных регулярных армий на территорию страны.