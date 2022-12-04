Мир 04 декабря 2022, 04:24 Интенсивность боев на Украине снизится — разведка США Глава нацразведки США Хейнс: темпы ведения конфликта на Украине снизятся в ближайшее время РИА «Новости»

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Интенсивность боев в зоне спецоперации снизится в ближайшие месяцы. Такое предположение сделала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Ее процитировал ТАСС. Она отметила, что темпы ведения конфликта уже немного пошли на спад.

«Мы думаем, что будем наблюдать это и в ближайшие месяцы», — сказала она.

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Хейнс считает, что теперь главным вопрос станет то, как будет развиваться конфликт с наступлением весны.

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Глава американской разведки добавила, что у России, по их подсчетам, нет возможности производить столько боеприпасов, сколько сейчас тратит армия РФ. Так Хейнс ответила на вопрос о запасах высокоточных ракет в стране. Это может стать для России вызовом, подчеркнула она.

Ранее Министерство обороны РФ показало на видео боевую работу расчетов РСЗО «Торнадо-С». В ведомстве сообщили, что эта установка — модернизированная версия «Смерчей». Разработчики существенно увеличили дальность и точность стрельбы, а также огневую мощь системы.