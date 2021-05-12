Bloomberg: Евросоюз уличил Россию в желании интегрировать часть Украины

В Евросоюзе заявили, что Россия намерена постепенно поглотить части восточной Украины. На это якобы указывают «такие шаги Кремля, как организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям».

Брюссель описал свое видение ситуации в документе, который представил государствам-членам ЕС. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на упомянутые бумаги.

В Евросоюзе считают, что организованные Кремлем «незаконные выборы и выдача паспортов местным жителям направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию». Отчет по этому вопросу должна подготовить Европейская внешнеполитическая служба.

ЕС также перечислили варианты действий, которые возможны «для повышения устойчивости Украины к российской агрессии». В их число включили «усиление поддержки в борьбе с гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации». Упомянута в документе и помощь украинской программе вакцинации от коронавируса. Речь идет об «особенно уязвимых группах, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного медико-санитарного и социально-экономического кризиса».

Государствам-членам Евросоюза предложили оказывать Киеву содействие в повышении энергетической безопасности — чтобы снизить зависимость от Москвы. Меры по отказу в признании российских паспортов у жителей Крыма и районов Донбасса тоже следует усилить, считают в ЕС. Кроме того, стоит рассмотреть вопрос об участии Украины в некоторых проектах Евросоюза в области безопасности.

Дальнейшие антироссийские санкции ЕС, указано в документе, зависят от того, как будет развиваться ситуация «в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».