Бессмертный заявил в эфире канала «Обозреватель», что с территории ДНР и ЛНР необходимо отселить сторонников украинской власти. После же нужно готовиться к затяжному конфликту.

По словам Медведева, в «дикое поле» Киев превращает уже сейчас не Донбасс, а Украину.

«Бессмертный говорит о превращении ДНР и ЛНР в „дикое поле“, но мы видим, как безумная политика команды Зеленского превращает в дикое поле Украину», — процитировала слова народного депутата «Свободная пресса».

Медведев отметил, что на данный момент активно распродаются украинские активы, и в скором будущем «именно на территориях ДНР и ЛНР будет продолжаться всестороннее развитие благодаря процессу интеграции с Российской Федерацией».