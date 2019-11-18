Интеграция с РФ или «дикое поле» — политики ДНР и Украины не сошлись во мнениях
Владимир Медведев, депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики, прокомментировал заявление бывшего представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Романа Бессмертного о необходимости превратить Донбасс в «дикое поле», сообщило РИА «Новости».
Бессмертный заявил в эфире канала «Обозреватель», что с территории ДНР и ЛНР необходимо отселить сторонников украинской власти. После же нужно готовиться к затяжному конфликту.
По словам Медведева, в «дикое поле» Киев превращает уже сейчас не Донбасс, а Украину.
«Бессмертный говорит о превращении ДНР и ЛНР в „дикое поле“, но мы видим, как безумная политика команды Зеленского превращает в дикое поле Украину», — процитировала слова народного депутата «Свободная пресса».
Медведев отметил, что на данный момент активно распродаются украинские активы, и в скором будущем «именно на территориях ДНР и ЛНР будет продолжаться всестороннее развитие благодаря процессу интеграции с Российской Федерацией».