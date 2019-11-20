Медведев рассказал о проблемах в интеграции с Белоруссией

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что без компромисса процесс интеграции Белоруссии и России может оказаться под угрозой. Некоторые разногласия требуют решения на уровне глав государств.

Дмитрий Медведев при этом поблагодарил Минск за желание решить сложные вопросы в партнерском ключе и без эмоций. Включая границы суверенитета двух стран.

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«Это всегда нелегко с учетом того, что мы обязаны безусловно отстаивать национальные интересы наших стран», — цитирует РИА «Новости» слова Медведева, сказанные по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Глава российского кабмина предложил снизить градус риторики и продолжить обсуждение имеющих фундаментальное значение вопросов в «спокойном, прагматичном ключе».

После семичасового заседания Дмитрий Медведев отметил, значительная часть дорожных карт по интеграции двух стран согласована. Но признал, что в сфере сотрудничества по энергетики стороны не смогли прийти к единому решению.

«И у каждой страны есть свои представления о том, каким образом сотрудничать на будущее, какие принципы должны применяться, как осуществлять регулирование в той или иной сфере, касается ли это газа, нефти, электроэнергетики», — сказал Медведев.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас по итогам переговоров с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым сообщил, что варианты решения неурегулированных на сегодняшний день вопросов будут представлены президентам стран примерно через неделю.

«Действительно, остались сложные вопросы, по которым нам не удалось сегодня найти развязку, но это не значит, что развязок по ним не существует. Например, если по чувствительным для Белоруссии картам — по рынку газа или по нефтяному рынку — было четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два», — сказал премьер Белоруссии.