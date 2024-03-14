Мир 14 марта 2024, 13:25 «Инструмент износился». Разведчик объяснил, почему Запад бросит Украину Экс-разведчик Риттер: Запад бросит Украину, как изношенный инструмент РИА «Новости»

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Коллективный Запад с самого начала кампании не ждал победы Украины. Он рассчитывал с ее помощью нанести ущерб России. Устав от конфликта, союзники бросят украинский народ, как изношенный инструмент, заявил YouTube-каналу Dialogue Works бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Украина — это инструмент, который мы использовали, чтобы навредить России. Этот инструмент износился и стал неэффективным», — сказал он.

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По мнению Риттера, украинское государство фактически уже проиграло и перестало приносить пользу, поэтому скоро от него избавятся. Разведчик заявил, что на самом деле Запад никогда не желал Украине победы. Он лишь рассчитывал нанести вред России.

Риторика западных стран всегда отличалась от реальных действий, заявил немецкий журналист Габор Штайнгарт. По его мнению, неэффективные санкции лишь укрепили экономику России благодаря вынужденной перестройке экономики и экспорта.