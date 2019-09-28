«Инструмент для решения задач США»: отставку Волкера назвали подтверждением правоты России

Отставка спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера вполне ожидаема. Теперь ему придется понести персональную ответственность за Гражданскую войну на Украине. Об этом в интервью «360» рассказала сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

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«Отставка Волкера закомерна. И, думаю, будет не последней в череде политических скандалов, которые ожидают США», — заявила она.

По мнению Ковитиди, нынешние события связаны в первую очередь с целым рядом внешнеполитических факторов и системой внутриполитических противоречий, которые назрели в США.

«Волкер был инструментом для решения тех задач, которые были поставлены определенными политическими кругами в США», — отметил член Совета Федерации РФ.

Цена политической нечистоплотности подобных политиков чрезвычайно велика. Это жизни людей и сломанные судьбы Ольга Ковитиди, сенатор от Республики Крым

Ковитиди сожалеет, что Украина оказалась среди государств, которые попали в американские жернова, перемалывающие государственность и суверенитет.

Сенатор пока не знает, кто придет на смену Волкеру, так как ситуация складывается неоднозначная. Собеседница объяснила, что Штаты вступают в новый этап своего развития. И дело здесь не в главе государства Дональде Трампе, а по большей части в назревших противоречиях. По ее мнению, так или иначе они все равно должны были взорвать общество.

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«То, как ими был открыт ящик Пандоры на Украине, точно так они сейчас открыли его в США. И поверьте мне, им будет достаточно сложно сегодня нивелировать эту ситуацию, потому что политические доносы, неоднозначные контакты украинской стороны с Джулианом, отмена визита Пенса, попытки Белого дома скрыть подлинные факты внешней политики, которые касались непосредственно дальнейшего развития целого ряда стран…» — добавила Ковитиди.

Все эти события окажутся предметом рассмотрения и судебных разбирательств, уверена она. Поэтому мы станем очевидцами политических скандалов, которые несомненно будут касаться США.

«Весь этот скандал с Волкером — яркое подтверждение объективности и верности позиции России по вмешательству в вопросы государственного суверенитета Украины, как независимого государства, и ответственности за все события, которые происходят на Донбассе, потому что Волкер имел непосредственное отношение ко всему тому, что происходило в Гражданской войне в Донбассе», — подытожила Ковитиди. По ее словам, Волкер понесет персональную ответственность.