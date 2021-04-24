«Инструмент давления на Турцию». Политолог объяснил признание Байденом геноцида армян

Джо Байден признал убийства и преследования армян в Османской империи геноцидом. Белый дом опубликовал заявление в 106-ю годовщину с начала резни. Что это даст США и их союзникам, «360» рассказал политолог Сергей Марков.

«У Джо Байдена есть несколько политических целей. Во-первых, он, конечно, хочет иметь инструмент давления на Турцию», — считает собеседник.

Турция, являясь одним из ключевых партнеров США на протяжении десятилетий, «в последние годы становится все более и более сложным партнером» из-за своего президента Реджепа Эрдогана. Он купил у России зенитные ракетные комплексы С-400, «постоянно сотрудничает с [российским президентом Владимиром] Путиным, его хвалит везде», рассуждает Марков.

Отношения обострились «вплоть до того, что американцы пытались свергнуть Эрдогана в 2016 году с помощью военного переворота — настолько он сложный партнер», сообщил политолог. Теперь Вашингтон хочет «дисциплинировать» Эрдогана с помощью концепции геноцида.

Также, по словам Маркова, Байден «пытается расширить свою электоральную базу». Демократическую партию политолог видит как партию меньшинств, а одним из очень влиятельных и богатых меньшинств в США, по мнению собеседника, является армянская диаспора.

Кроме того, американские армяне очень активны в отстаивании своих интересов, «потому что сейчас в мире идет гонка геноцидов».

«Все хотят себе найти геноцид и с помощью этого геноцида, который был в далеком прошлом, используя его как рычаг, добиться конкретных политических дивидендов», — пояснил Марков.

«У индейцев свой геноцид, у африканцев — свой, у евреев — свой. И армяне тоже хотят получить свой полноценный геноцид», — добавил он.

События столетней давности политолог назвал «ужасной трагедией взаимной резни разных народов на развалинах исчезающей Османской империи».

Попытка актуализировать то, что было сто лет назад, связана с решением актуальных политических проблем, резюмировал собеседник.