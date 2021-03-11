Инструкторы НАТО подготовили украинских военных к городским боям

С 2015 года НАТО подготовило около 19 тысяч украинских военных, из них 16 тысяч — непосредственно к ведению боевых действий в городах. В 2018 году партнерство Киева и североатлантического блока расширилось за счет подготовки мобильных групп и сухопутных войск СВСУ к взаимодействию с подразделениями НАТО.

Этим летом на Украину должны приехать представители штаба Объединенных сухопутных войск НАТО. Они определят схему дальнейшего сотрудничества. Об этом «Укринформу» рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сирский.

«Направление нашего сотрудничества — это дальнейшее развитие системы учебных центров ВСУ, в первую очередь сухопутных войск», — добавил генерал.

Общее направление сотрудничества он определил как дальнейшее развитие системы учебных центров ВСУ. В первую очередь, сухопутных войск. Запланировано дальнейшее развитие межвидового центра подготовки военных частей, будет создан центр имитационного моделирования.

«Кроме того, мы проводим два международных обучения. У нас запланирован ряд учений по подготовке механизированных мотопехотных бригад. А главная цель — это поднять еще выше качество и интенсивность подготовки военнослужащих», — сказал Сирский.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов предположил, что в обозримом будущем Украине не удастся получить членство в альянсе. Скорее всего, в ближайшие годы в НАТО будет принята Грузия.