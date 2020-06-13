Инструкторы британской ЧВК прибыли в Донбасс, сообщили в ЛНР
«10 июня в зону ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ прибыла группа военнослужащих из состава британской частной военной компании „Эринис“», — сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Цитату привело агентство Луганскинформцентр.
Он пояснил, что причиной приезда стало нежелание украинской стороны решать миром ситуацию в Донбассе. Исходя из этого, ВСУ усилили подразделения в зоне операции объединенных сил». Теперь британцы будут обучать личный состав командующего оперативно-тактической группировкой «Север» генерала Петра Ромигайло.
«В задачи группы входит обучение <…> по охране отдельных объектов, ликвидации протестной активности в назначенных районах, а также вывоз и сопровождение лиц с территорий, охваченных беспорядками», — отметил Осадчий.
По его словам, раньше представители британской ЧВК занимались подобными вопросами в Ираке, Афганистане и Косове.
Боевые действия в Донбассе начались в 2014 году, после госпереворота на Украине. Тогда появились Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики.