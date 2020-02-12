Институт защиты исторической памяти предложили создать в Госдуме
Накануне Вячеслав Володин, спикер Госдумы, встретился со спикером парламента Сербии Майей Гойкович. Одна из главных тем обсуждения — защита исторической памяти. Об этом написал сайт «Дни.ру».
Володин поблагодарил Белград за сохранение памяти о советских воинах, освободивших Европу от фашизма. Он предложил создать институт защиты памяти. По его словам, это поможет Москве и Белграду предпринять необходимые шаги в гуманитарной и образовательной сферах.