Институт защиты исторической памяти предложили создать в Госдуме

Володин поблагодарил Белград за сохранение памяти о советских воинах, освободивших Европу от фашизма. Он предложил создать институт защиты памяти. По его словам, это поможет Москве и Белграду предпринять необходимые шаги в гуманитарной и образовательной сферах.