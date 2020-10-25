Институт Роберта Коха по исследованию COVID-19 пытались поджечь в Берлине

В Берлине в ночь на воскресенье, 25 октября, неизвестные пытались поджечь здание Института имени Роберта Коха, ведущего в Германии статистику по коронавирусу. В институт бросали бутылки с зажигательной смесью.

Инцидент произошел около 2:40 по местному времени (4:40 мск). Охранник заметил группу людей, кидавших «зажигательные устройства». Одно из них попало в окно, сотрудники самостоятельно потушили пламя, сообщили в полиции Берлина.

В результате инцидента никто не пострадал. На фасаде в двух местах остались следы от «коктейля Молотова».

Расследованием занимается управление криминальной полиции Берлина. Проверяется версия о том, что атака была совершена по политическим мотивам.

Институт Роберта Коха специализируется на инфекционных заболеваниях, это главная исследовательская площадка коронавируса в Германии. Также он обобщает официальную статистику по заболеваемости и дает рекомендации властям, как сдержать эпидемию.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о более быстром распространении коронавируса в стране по сравнению с весной. Она призвала сограждан отказаться от поездок и встреч.