Instagram запретит контент с «лечением» гомосексуальности

Отмечается, что компания обновит перечень правил в отношении ненавистнических высказываний, действующий во всем мире, включив в него запрет на публикации, продвигающие эту практику.

«Мы не допускаем атаковать людей по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности и обновляем нашу политику, чтобы запретить продвижение услуг репаративной терапии», — заявила Хопкинс.

Помимо этого, Instagram больше не будет пропускать рекламу, связанную с репаративной терапией. В частности речь идет об отзывах о ее эффективности или посты, поддерживающие это «лечение».

Репаративная терапия подразумевает смену гомосексуальной или бисексуальной ориентации на гетеросексуальную. В том числе с использованием лоботомии, химической кастрации и терапии. Достоверных данных об ее эффективности нет. Большинство ученых и медиков негативно относятся к данной методике, а в некоторых странах ее запретили на законодательном уровне.