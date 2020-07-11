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    11 июля 2020, 01:06

    Instagram запретит контент с «лечением» гомосексуальности

    Арина Гудилова

    Instagram будет блокировать контент, в котором продвигается репаративная терапия, предполагающая смену сексуальной ориентации. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на директора по общественной стратегии Instagram Тары Хопкинс.

    Отмечается, что компания обновит перечень правил в отношении ненавистнических высказываний, действующий во всем мире, включив в него запрет на публикации, продвигающие эту практику.

    «Мы не допускаем атаковать людей по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности и обновляем нашу политику, чтобы запретить продвижение услуг репаративной терапии», — заявила Хопкинс.

    Помимо этого, Instagram больше не будет пропускать рекламу, связанную с репаративной терапией. В частности речь идет об отзывах о ее эффективности или посты, поддерживающие это «лечение».

    Репаративная терапия подразумевает смену гомосексуальной или бисексуальной ориентации на гетеросексуальную. В том числе с использованием лоботомии, химической кастрации и терапии. Достоверных данных об ее эффективности нет. Большинство ученых и медиков негативно относятся к данной методике, а в некоторых странах ее запретили на законодательном уровне.