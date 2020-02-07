Instagram стал советовать, от кого отписаться
«На сегодняшний день вы можете видеть, какие учетные записи Instagram чаще всего отображаются в вашем фиде, а с кем вы взаимодействуете меньше всего. Теперь вы можете нажать „Подписка“ в своем профиле и управлять всем оттуда», — написал на своей странице в Twitter Руководитель компании Адам Моссери.
Представитель Instagram прокомментировал нововведение порталу Techcrunch. «Instagram помогает вам сблизиться с людьми и вещами, которые вам небезразличны, но мы знаем, что со временем ваши интересы и отношения могут развиваться и меняться», — рассказал собеседник.
По данным портала, в этом решении кроется коммерческая хитрость. Увеличивая плотность интересных постов в ленте, Instagram просто повышает количество просмотров рекламы. Пользователи будут видеть меньше постов, которые могут заставить закрыть приложение. Соответственно, все будут проводить больше времени в Instagram. Отсюда больше рекламных просмотров.