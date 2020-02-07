Instagram стал советовать, от кого отписаться

В Instagram новая полезная функция. Приложение подскажет вам, от кого стоит отписаться. Избавиться от мертвого груза в подписках поможет робот, который проанализирует ваши лайки. Если вы не смотрите фото из того или иного аккаунта, зачем он вообще нужен?

«На сегодняшний день вы можете видеть, какие учетные записи Instagram чаще всего отображаются в вашем фиде, а с кем вы взаимодействуете меньше всего. Теперь вы можете нажать „Подписка“ в своем профиле и управлять всем оттуда», — написал на своей странице в Twitter Руководитель компании Адам Моссери.

Представитель Instagram прокомментировал нововведение порталу Techcrunch. «Instagram помогает вам сблизиться с людьми и вещами, которые вам небезразличны, но мы знаем, что со временем ваши интересы и отношения могут развиваться и меняться», — рассказал собеседник.

По данным портала, в этом решении кроется коммерческая хитрость. Увеличивая плотность интересных постов в ленте, Instagram просто повышает количество просмотров рекламы. Пользователи будут видеть меньше постов, которые могут заставить закрыть приложение. Соответственно, все будут проводить больше времени в Instagram. Отсюда больше рекламных просмотров.