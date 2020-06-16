Instagram объявил о преференциях для «черного сообщества»

Социальная сеть Instagram при алгоритмизации и верификации аккаунтов сменит приоритеты в пользу так называемых «уязвимых сообществ». Речь идет о «цветных пользователях». В соцсети решили позаботиться о том, чтобы «черные голоса были услышаны».

Как сообщил генеральный директор Instagram Адам Моссери, невероятное движение последних недель заставило сообщества соцсети мобилизоваться, чтобы потребовать справедливости и выразить солидарность, поддержать черный бизнес и повысить осведомленность о равенстве черных во всем мире. Поэтому защита «чернокожего комьюнити» станет важнейшим приоритетом для площадки.

«Мы также рассмотрим, как мы можем лучше обслуживать другие недопредставленные группы, которые используют наш продукт», — заявил гендиректор соцсети. «Недопредставленными», по его мнению, являются активисты ЛГБТ+, боди-позитив и прочие движения, которые получали меньшую «по сравнению с белыми и привилегированными людьми» аудиторию за счет алгоритма выдачи постов. Поэтому он будет изменен, как и верификация пользователей, а также правила фильтрации контента с нежелательными публикациями.

«Наша цель заключается в том, чтобы Instagram был местом, где каждый чувствует себя в безопасности, поддерживается и может свободно выражать свое мнение, и я надеюсь, что грядущие изменения приблизят нас к этой цели», — резюмировал Моссери.

Массовые протесты из-за расового неравенства под лозунгом #blacklivesmatter («Жизни черных важны») захлестнули сначала США, а затем и европейские страны, после убийства белыми полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.