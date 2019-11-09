Instagram начал отключать лайки в США

Социальная сеть Instagram приступает к тестированию функции, скрывающей число лайков под постами. Другие пользователи перестанут видеть число отметок «нравится». Тестирование вначале будет запущено в США, объявил глава соцсети Адам Моссери.

Функцию сокыртия лайков уже тестировали в других странах. В частности, новшество успели опробовать в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии, Бразилии. К слову, о разработке свеженького функционала было объявлено еще в апреле 2019 года.

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Instagram — не единственная компания, которая пытается удалить общедоступные показатели взаимодействия с аудиторией со своей платформы. Facebook, которому сейчас принадлежит Instagram, а также YouTube и Twitter — все они экспериментировали с удалением измерения вовлеченности со своих платформ.

Как говорят исследователи социальных сетей, когда пользователи приспосабливают свой контент к тому, что привлекает наибольшее внимание или возмущение, в социальной сети начинает доминировать радикальная среда. В такой обстановке нормальное и здоровое общение становится невозможным.