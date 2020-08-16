Несмотря на показную дружбу и поддержку экс-президента США Барака Обамы и кандидата в президент Джо Байдена, на самом деле в истории их отношений много подводных камней, лжи и предательств.

Как сообщило издание Politico, Барак Обама сейчас утверждает, что всегда видел в Байдене «необыкновенного человека и необыкновенного президента», и только безвременная смерть его сына Бо помешала назвать его своим преемником во время предвыборной кампании 2016 года. Оба носят браслеты дружбы с надписями «Джо» и «Барак», но на самом деле Обама низко оценивал способность Байдена, что доказал, назвав своим преемником Хиллари Клинтон.

Экс-министр обороны правительства Обамы Леон Панетта сообщил изданию, что Байден всегда был лоялен Обаме с точки зрения защиты и поддержки.

«Даже, вероятно, когда он не соглашался с тем, что делал Обама. Думаю, он чувствовал, что его верность не вознаграждается», — сообщил чиновник.

Подобное мнение высказали еще около десятка высокопоставленных членов администрации Обамы. Они сообщили, что с Клинтон его связывали более близкие отношения, а Байдена он считал эксцентричным человеком и приверженцем устаревшего политического стиля.

Бывший помощник президента по связям с общественностью Дженннифер Псаки, в частности, заявила, что молодые помощники Обамы частенько «закатывали глаза» и высмеивали Байдена за оплошности и отсутствие дисциплины. Некоторые политики считали его чем-то вроде «неуправляемой ракеты».

Как сообщили Daily Mail сторонники Джо Байдена, Обама «палец о палец не ударил», чтобы помочь старому другу заполучить голоса избирателей в штате Южная Каролина, но Байдену удалось заручиться поддержкой чернокожего электората и без его поддержки. Он также якобы заявил одному из источников, что «не стоит недооценивать способность Джо облажаться».

На днях западная пресса сообщила, что кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден всего за сутки собрал рекордные 26 миллионов долларов пожертвований на ведение кампании.