Инсайдер рассказал ФАН об американских друзьях ИГ*

Информацию о сотрудничестве журналиста с боевиками изучат в ГД Подробнее

По словам бывшего террориста, ИГ* получает от США хорошее оборудование, а американские специалисты готовят боевиков. Они объясняют им, как обращаться с современным оружием, обучают вербовке новых террористов и способам ведения войны, в том числе информационной.

Собеседник информагентства добавил, что Штаты предупреждали ИГИЛовцев через полевых командиров о времени и месте будущих авиаударов. Кроме того, в госпитале, где лежали раненые, большая часть лекарств была американского производства.

«То есть об этом все знали. Это, то есть, никакой не секрет. Хорошие американские лекарства», — заверил инсайдер.

*Исламское государство — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.