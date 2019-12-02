  • Инсайдер рассказал ФАН об американских друзьях ИГ*

    02 декабря 2019, 15:45

    Артур Блянихов

    РИА ФАН пообщалось с бывшим членом ИГ*, разговор с которым убедил российских журналистов в том, что Штаты помогают и поддерживают террористов в Сирии.

    Информацию о сотрудничестве журналиста с боевиками изучат в ГД

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    По словам бывшего террориста, ИГ* получает от США хорошее оборудование, а американские специалисты готовят боевиков. Они объясняют им, как обращаться с современным оружием, обучают вербовке новых террористов и способам ведения войны, в том числе информационной.

    Собеседник информагентства добавил, что Штаты предупреждали ИГИЛовцев через полевых командиров о времени и месте будущих авиаударов. Кроме того, в госпитале, где лежали раненые, большая часть лекарств была американского производства.

    «То есть об этом все знали. Это, то есть, никакой не секрет. Хорошие американские лекарства», — заверил инсайдер.

    *Исламское государство — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.