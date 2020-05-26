Иностранцы заинтересовались недвижимостью в Италии

По информации «Русской планеты», внутренний и внешний спрос на недвижимость в Италии уменьшился. При этом специалисты отметили рост доли нерезидентов. По мнению экспертов, иностранцы планировали купить объекты по сниженной из-за пандемии цене.

Недвижимость стали активно покупать в регионах, которые граничат с озерами. Большим интересом пользовались Сицилия, Сардиния, Апулия, Калабрия, Тоскана, районы озер Комо, Гарда, Изео и Маджоре и на горнолыжные курорты.