Мир 29 декабря 2023, 13:44 Иностранцы задумались об эффекте бумеранга от антироссийских санкций Песков назвал очевидным эффект бумеранга от санкций против России РИА «Новости»

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Эффект от антироссийских санкций уже очевиден. Многие иностранцы стали задумываться об этом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Когда Европа и Соединенные Штаты принимали решения о введении ограничений, они совершенно не задумывались о последствиях, отметил официальный представитель Кремля.

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«Но сейчас он (эффект бумеранга — прим. ред.) уже очевиден, а они не просто задумываются, а уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили», — добавил Песков.

Воровство российских активов за рубежом будет иметь пагубные последствия, предупредил пресс-секретарь президента.

Антироссийские санкции не показали эффективности, но западные страны не собираются их отменять, отметил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. При этом экономика страны продолжит расти, уверен дипломат.

Помощник президента РФ Максим Орешкин назвал российскую экономику крупнейшей в Европе. Он напомнил, что государство соревнуется с Японией за четвертое место в мировом рейтинге.