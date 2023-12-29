29 декабря 2023, 13:44
Иностранцы задумались об эффекте бумеранга от антироссийских санкций
Песков назвал очевидным эффект бумеранга от санкций против России
Эффект от антироссийских санкций уже очевиден. Многие иностранцы стали задумываться об этом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».
Когда Европа и Соединенные Штаты принимали решения о введении ограничений, они совершенно не задумывались о последствиях, отметил официальный представитель Кремля.
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«Но сейчас он (эффект бумеранга — прим. ред.) уже очевиден, а они не просто задумываются, а уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили», — добавил Песков.
Воровство российских активов за рубежом будет иметь пагубные последствия, предупредил пресс-секретарь президента.
Антироссийские санкции не показали эффективности, но западные страны не собираются их отменять, отметил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. При этом экономика страны продолжит расти, уверен дипломат.
Помощник президента РФ Максим Орешкин назвал российскую экономику крупнейшей в Европе. Он напомнил, что государство соревнуется с Японией за четвертое место в мировом рейтинге.
Дмитрий Песков
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