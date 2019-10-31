Иностранцы перестали получать убежище в Австрии
Количество просьб о предоставлении убежища в Австрии достигло самого низкого показателя за десять лет, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на портал vienna.at.
Число просьб за первые три квартала этого года составило 9155.
Чаще всего убежище просят афганцы. В этом году поступило около 2100 заявок из Афганистана и 1850 — из Сирии. Примерно по 500 запросов отправили россияне, иранцы, иракцы и сомалийцы.
По статистике, сирийце чаще прочих получают положительный ответ — 89% заявлений. Иранцы в 69% случаев, сомалийцев — в 58%, а афганцы — в 46%.
Всего за 2019 год Австрия одобрила 7270 просьб и отвергла 7675.