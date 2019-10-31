Иностранцы перестали получать убежище в Австрии

Число просьб за первые три квартала этого года составило 9155.

Чаще всего убежище просят афганцы. В этом году поступило около 2100 заявок из Афганистана и 1850 — из Сирии. Примерно по 500 запросов отправили россияне, иранцы, иракцы и сомалийцы.

По статистике, сирийце чаще прочих получают положительный ответ — 89% заявлений. Иранцы в 69% случаев, сомалийцев — в 58%, а афганцы — в 46%.

Всего за 2019 год Австрия одобрила 7270 просьб и отвергла 7675.