Иностранцев ограничат на заправках Венгрии

В Венгрии с 27 мая бензин по льготным ценам начнут продавать только автовладельцам с местными номерами. Водителям на иностранных машинах придется заправляться по рыночной стоимости.

Венгерские власти приняли такое решение, поскольку иностранцы пользуются сложившейся ситуацией. Об этом заявил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш, слова которого привела газета Hungary Today.

Венгрия, заметил он, поддерживает цены на бензин на уровне 1,3 доллара за литр. В других европейских странах цены на топливо находятся в пределах 1,9-2,4 доллара.

В ноябре 2021 года, напомнил ТАСС, правительство страны заморозило стоимость бензина и дизельного топлива на уровне 1,3 доллара за литр.

В Париже активисты Грипис вышли на пикет перед зданием, где проходило собрание акционеров компании TotalEnergies. Они требовали отказа от проектов с использованием ископаемого топлива и полного прекращения работы компании на российском рынке.