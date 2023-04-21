Мир 21 апреля 2023, 21:37 Иностранцев обяжут сдавать тест на знание украинского языка при получении гражданства Зеленский подписал закон о тестировании на знание украинского при получении гражданства Официальный сайт президента Украины

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Иностранцы смогут получить украинское гражданство только после прохождения экзамена по знаю государственного языка и истории страны. Указ подписал президент Владимир Зеленский. Информация появилась на сайте Верховной рады, сообщил RT.

По новому закону иностранцам перед получением гражданства придется стать экзамен по основам конституции страны, истории Украины, а также придется подтвердить владение государственным языком. После необходимо представить документы, подтверждающие успешное прохождение тестирования, в официальные органы.

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Уточняется, что иностранец вправе сдать экзамены после получения гражданства Украины. На это человеку дается два года. Если за это время иностранец так и не сдаст экзамен, то его лишат гражданства страны.

Автором закона выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее жители Украины попросили Владимира Зеленского отменить закон о наказании для дезертиров. Глава государства пообещал взять ситуацию на контроль и делегировал вопрос правительству, сообщил «Царьград».

На прошлой неделе Зеленский ввел санкции в отношении более 80 российских спортсменов. В ограничительный список попали тренер по фигурному катанию Илья Авербух, футболист Игорь Акинфеев, биатлонистка Светлана Ишмуратова и другие. Также рестрикции коснулись дочери министра обороны России Сергея Шойгу Ксении.