Иностранцам разрешат приезжать в Белоруссию без виз для вакцинации от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил гражданам 73 стран приезжать в Белоруссию без визы, чтобы вакцинироваться от коронавируса. Они смогут посещать республику с 15 июля.

Об этом 1 июля сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

«Возможность безвизового посещения Беларуси предоставляется с 15 июля 2021 года гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19. Это предусмотрено указом № 251, который подписал сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что вакцинацию иностранцев планируют проводить платно. Они смогут сделать прививку в медорганизациях, которые определит Минздрав страны. При этом порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев установил Совет министров Белоруссии — он же определит порядок посещения республики приезжими.

Этот порядок будет действовать для всех иностранных граждан, которые захотят привиться от коронавируса в Белоруссии. В том числе для тех, кто может посещать страну без визы по другим основаниям.